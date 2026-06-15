Мужчина удерживал девушку дома и насиловал из-за подозрительного чемодана

В Британии вынесли приговор 34-летнему мужчине, которого обвиняли в насилии над 24-летней девушкой. Об этом сообщает LondonNow.

По данным издания, во время общения с обвиняемым пострадавшая отказалась перевозить подозрительный чемодан из Таиланда в Великобританию. Что именно должно было находиться внутри, не уточняется.

После отрицательного ответа, мужчина похитил ее и в течение суток удерживал у себя дома. В помещении он насиловал пострадавшую и подвергал пыткам.

После произошедшего она решилась рассказать о ситуации матери, но опустила часть деталей. Родительница обратилась в полицию. Изначально сама девушка не хотела делиться подробностями с правоохранителями.

«Я никогда не хотела обращаться в полицию. Это было пугающе. Я думала, что если я это сделаю, то могу подвергнуть опасности себя и окружающих», – сообщила девушка.

Только спустя несколько недель семья уговорила ее рассказать обо всем. Несмотря на то, что прошло много времени, специалисты смогли обнаружить следы ДНК мужчины на ее одежде.

После ареста насильник отказался отвечать на вопросы полиции. Суд приговорил фигуранта к 28 годам тюрьмы. Об условно-досрочном освобождении он сможет просить только через 18 лет.