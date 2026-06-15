В Рыбинске пожарные продолжают тушить возгорание на топливной базе

В Рыбинске продолжается тушение пожара на топливной базе, который начался в воскресенье после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он подчеркнул, что для ликвидации возгорания привлечены все необходимые силы и средства.

Губернатор отметил, что в Рыбинском округе развернута работа профильных ведомств в связи с выпавшими после возгорания резервуара с топливом осадками, в которых содержатся остатки продуктов горения. Евраев сообщил, что эти остатки являются обычной сажей, не опасной для растений и сельского хозяйства.

Для безопасности жителей были проведены замеры показателей воздуха в ближайшей жилой зоне. Губернатор подчеркнул, что превышений гигиенических нормативов не выявлено.

14 июня сообщалось, что жители Ярославской области, атакованной беспилотниками ранним утром, рассказали о прошедшем «нефтяном дожде».