Екатеринбуржец избил женщину, приняв ее за мошенницу

В Екатеринбурге агрессивный мужчина избил сотрудницу АО «Екатеринбурггаз». Об этом стало известно E1.RU со ссылкой на УМВД по городу.

Инцидент произошел после плановой проверки оборудования в доме на улице Высоцкого, 10. Неадекватный житель решил, что женщина работает на мошенников, и напал на нее, нанеся несколько ударов по лицу.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина бегал с ножом по двору и называл всех подряд мошенниками. На место вызывали медиков и полицию. Буйного екатеринбуржца задержали и доставили в отдел полиции № 2 для разбирательства.

Пострадавшую сотрудницу газовой службы отправили в больницу на медосвидетельствование. По его результатам полиция процессуальное решение.