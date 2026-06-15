Адвокат раскрыл новые подробности о гибели группы Дятлова

Адвокат родственников погибших в группе Игоря Дятлова Евгений Черноусов раскрыл новые подробности о гибели туристов. Об этом сообщает News.ru.

По словам Черноусова, в связи с гибелью туристов так и не было заведено нормального уголовного дела — только «грубая имитация». Он добавил, что после гибели группы прокуратура нарушила процедуру. Черноусов считает, что таким образом в прокуратуре попытались скрыть преступление.

«Порядковый номер дела не был проставлен — я вам точно могу сказать, что такого не могло быть ни в 1959 году, ни в настоящее время. <...> Моя позиция — никакого уголовного дела вообще не было, а была имитация возбуждения уголовного дела», — заявил он.

По мнению Черноусова, такое решение было принято высшими партийными органами СССР. Адвокат объяснил, что следователи не рискнул бы имитировать возбуждение дела без указания сверху.