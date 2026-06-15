Вертолет с детьми на борту разбился при вылете из аэропорта США, врезавшись в самолет. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел 13 июня в аэропорту Пемброк-Пайнс в штате Флорида. Известно, что на борту находились пилот и трое пассажиров, в их числе были дети. Уточняется, что вертолет врезался в пустой самолет на взлетной полосе из-за неисправности.

Два человека получили незначительные травмы. Двое других пассажиров сопроводили их в больницу.

Ранее вертолет с молодоженами потерпел крушение сразу после свадьбы в США. Пилот воздушного судна планировал облететь туман на большой высоте, но не справился с управлением.