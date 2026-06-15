В Польше убит оппозиционный художник Семен Скрепецкий

В результате стрельбы на парковке в городе Бяла-Подляска в 40 километрах от польско-белорусской границы погиб оппозиционный художник Семен Скрепецкий. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

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По предварительной информации, в преступлении участвовало несколько человек. Точные причины расправы выясняются, говорится в публикации.

О самой стрельбе стало известно вечером того же дня. В полиции отметили, что мотивы стрелявшего не установлены. Полиция Люблинского воеводства Польши в социальной сети X изначально сообщила, что в результате потасовки погиб россиянин.