Покоривший горную вершину с другом турист рухнул вниз у него на глазах и не выжил

Турист отправился с другом в Альпы, упал у него на глазах и не выжил. Об этом сообщило издание Bild.

13 июня 22-летний альпинист из Германии совершал пеший поход в горы Карвендель со своим сверстником. Они объединились в связку и поднялись на двухтысячник Шеттельтурм. Затем покорившие вершину мужчины начали спуск по веревке.

Когда они достигли легкого участка на горном склоне, немец решил продолжить спускаться без подстраховки. Однако кусок скалы, на который он опирался, отвалился, и путешественник рухнул вниз. Он пролетел около 130 метров. Второй альпинист позвонил в службу спасения, но прибывшие по вызову медики смогли лишь констатировать смерть молодого человека.

Ранее пропавший без вести в Альпах турист сутки выживал в снегу при нулевой температуре.