Нетрадиционный учитель изнасиловал и убил усыновленного младенца

В Великобритании учитель был признан виновным в сексуальном насилии и убийстве своего приёмного сына. 13-месячный младенец погиб в июле 2023 года после того, как его усыновила нетрадиционная пара*, - пишет BBC News.

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По данным следствия, в течение четырёх месяцев после усыновления ребёнок подвергался систематическому насилию. Учитель, который взял годичный отпуск для ухода за мальчиком, изначально утверждал, что тот случайно утонул в ванне, однако вскрытие выявило на теле младенца около 40 травм.

Его партнёр*, 32-летний мужчина, также был признан виновным в гибели ребёнка по его вине. Судебный процесс длился семь недель в Королевском суде Престона, где были представлены доказательства жестокого обращения с младенцем.

Оба обвиняемых ожидают вынесения приговора. Суд детально изучит обстоятельства дела, чтобы определить меру наказания для каждого из них.

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