Россиянка загадочно пропала на популярном курорте, когда ее отец отвлекся

Во Вьетнаме развернута масштабная поисковая операция: уже более суток спасатели и полиция безуспешно разыскивают гражданку России, пропавшую на пляже в городе Дананг. Как сообщает телеграм-канал Baza, семья из трех человек приехала во Вьетнам накануне исчезновения. В тот роковой вечер туристы поужинали в ресторане, после чего мать ушла в гостиничный номер, а отец с дочерью решили отправиться на вечернюю прогулку к морю.

© Московский Комсомолец

Трагические события развернулись на пляже Вьемдонг, который пользуется популярностью как у местных жителей, так и у иностранных туристов. В какой-то момент отец потерял дочь из виду. Он начал обыскивать прибрежную территорию и звать ее, однако, несмотря на все усилия, найти девушку самостоятельно у мужчины не получилось. Осознав серьезность ситуации, он обратился за помощью к местным властям и спасательным службам.

К настоящему моменту к поискам пропавшей российской туристки подключены значительные силы. По данным публикации, в районе побережья и прилегающей акватории задействовано около ста человек личного состава. Это военнослужащие местного гарнизона, сотрудники полиции, а также специальные подразделения пожарных и спасателей, имеющие опыт работы на воде. Водолазы обследуют прибрежную зону, а катера прочесывают море в поисках возможных следов пропавшкй. Сухопутные группы тем временем осматривают отели, кафе и безлюдные участки пляжа.

Следователи в настоящее время прорабатывают различные версии произошедшего. Среди основных рассматривается несчастный случай. По свидетельствам очевидцев, в день исчезновения на море были сильные волны, которые могли сбить человека с ног и утянуть его в открытое море. Кроме того, не исключается версия, что туристка могла заблудиться в темноте, уйдя в сторону от освещенной части набережной, или же пострадать от рук злоумышленников, однако последняя версия считается менее вероятной. Поиски продолжаются, спасатели надеются найти девушку живой.