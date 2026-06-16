Суд вынес приговор бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова

Бывшей супруге экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Женщина получила пять лет колонии условно.

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Об этом во вторник, 16 июня, сообщил корреспондент из зала суда.

— Суд приговорил бывшую супругу экс-вице-губернатора Олега Чемезова Ирину Чемезову к пяти годам условно и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей, — пишет «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на журналиста.

Прокурор запрашивал для обвиняемой восемь лет колонии условно. По данным следствия, Чемезова получила гранты в размере около 15 миллионов рублей на развитие туризма. Но она потратила деньги не по назначению. Следствие посчитало, что построенные объекты на пляже Tava на озере Таватуй не отвечают требованиям ГОСТ и СанПиН.

В марте этого года бывшей жене Чемезова предъявили обвинение. На время следствия она находилась под домашним арестом. Ее экс-супруг является фигурантом другого дела о мошенничестве. За что задержали Чемезова — в материале «Вечерней Москвы».