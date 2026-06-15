Суд освободил из-под стражи обвиняемого в клевете экс-депутата Бальбека

Киевский районный суд Симферополя удовлетворил ходатайство защиты и отменил арест экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, сообщил адвокат Алексей Анохин.

Экс-депутата обвиняют в клевете, передает РИА «Новости».

«Суд отменил меру пресечения и освободил Руслана Бальбека из-под стражи, заменив на запрет определенных действий. Судебный процесс по нему будет продолжаться, но фактически Руслан Бальбек будет находиться на свободе. С ним все в порядке», – заявил юрист.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года правоохранители задержали Руслана Бальбека на территории Кабардино-Балкарии.

В феврале врачи оказали экстренную помощь экс-депутату из-за скачка давления прямо в зале суда.

В апреле Киевский районный суд Симферополя назначил рассмотрение дела бывшего вице-премьера Крыма в закрытом режиме.