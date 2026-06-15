В российском регионе женщина умерла после расправы мужа над их сыном

В рабочем поселке Городище Волгоградской области ночью 13 июня во время семейного застолья произошла трагедия. Между 40-летним сыном и его отцом вспыхнул бытовой конфликт. Пожилой мужчина нанес родному сыну не менее 12 ударов ножом в грудь, живот, шею и руки.

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От полученных ран потерпевший скончался на месте.

«Находившаяся рядом супруга фигуранта и мать потерпевшего стала очевидцем происходящего, в связи с чем женщине стало плохо со здоровьем», — сообщили в региональном управлении СК РФ.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК, мать убитого также умерла на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.