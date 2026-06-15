В Москве пару задержали за секс в общественном бассейне

Жителей Москвы задержали за непристойное поведение в спа-комплексе. Об этом сообщает Росгвардия.

Инцидент произошел в комплексе на Варшавском шоссе. Пара посетителей решила заняться сексом на территории бассейна на глазах у других клиентов.

«На замечания сотрудников комплекса граждане не реагировали и отказались покидать заведение после его закрытия», – сообщается в публикации.

Работники вызвали Росгвардию. Специалисты задержали обоих нарушителей и направили в полицию. На кадрах с места заметно, как девушка, одетая в шорты и верхнюю часть купальника, сопротивляется мужчинам в форме и пытается ударить ногой одного из них. Лежа в машине, она, предположительно, пыталась отбиться ногами.

Известно, что задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Новокузнецке 46-летнего мужчину заметили разгуливающим голым по подъезду многоэтажного дома. После задержания местный житель заявил, что не не помнит детали произошедшего. Его арестовали на сутки.