В Приангарье локализовали пожар на месте аварии Ту-22М3

Пожар на месте происшествия с самолетом Ту-22М3 в Иркутской области локализован на площади 400 кв. м.

Об этом в "Максе" сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"На месте падения самолета в Боханском районе работают пожарные подразделения. На данный момент пожар локализован на площади 400 кв. м", - написал Кобзев.

Авария самолета Ту-22М3 произошла в Иркутской области при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.