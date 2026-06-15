В Приангарье локализовали пожар на месте аварии Ту-22М3
Пожар на месте происшествия с самолетом Ту-22М3 в Иркутской области локализован на площади 400 кв. м.
Об этом в "Максе" сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"На месте падения самолета в Боханском районе работают пожарные подразделения. На данный момент пожар локализован на площади 400 кв. м", - написал Кобзев.
Авария самолета Ту-22М3 произошла в Иркутской области при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.