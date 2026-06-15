Появились подробности об экипаже потерпевшего крушение в Приангарье Ту-22М3

Медики работают с экипажем самолета Ту-22М3, при необходимости их отправят в Иркутск.

Об этом в своем канале в "Максе" сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

"По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр", - написал он.

Авария самолета Ту-22М3 произошла в Иркутской области при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.