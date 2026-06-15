В Сети появились кадры крушения сверхзвукового самолета Ту-22М3 в Иркутской области. Их в понедельник, 15 июня, опубликовали «Известия».

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Инцидент произошел днем 15 июня: бомбардировщик Ту-22М3 разбился возле города Свирск под Иркутском. Как сообщили Telegram-каналы, предварительной причиной крушения стал отказ двигателей. Очевидцы сообщили, что видели, как члены экипажа выпрыгнули из воздушного судна на парашютах.

Позже в Министерстве обороны РФ сообщили, что экипаж воздушного судна успел катапультироваться во время крушения. Сейчас летчикам ничего не угрожает.

10 июня вертолет Ми-17 Воздушных сил Пакистана разбился в зоне Кашмира. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.