Пилотов и помощников бомбардировщика Ту-22М3 нашли живыми после крушения жители села Каменка в Иркутской области. Такой первый комментарий после авиаинцидента дал губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Он отметил, что с экипажем работают медики. При необходимости их готовы эвакуировать в областной центр, добавил Кобзев.

К месту происшествия выехали оперативные службы, подчеркнул иркутский губернатор.

«К месту происшествия выехали оперативные службы. Как сообщили в Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Более точная информация будет позднее», — указал он в посте.

О происшествии с Ту-22М3 в Иркутской области стало известно в понедельник, 15 июня. На борту воздушного судна находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.