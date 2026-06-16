Названа предварительная причина крушения Ту-22М3 в Иркутской области

Предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Боханском районе Иркутской области является отказ двигателей. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Предварительно, причина крушения — отказ двигателей», — назвал губернатор Иркутской области.

О крушении сверхзвукового самолета возле города Свирска Иркутской области стало известно 15 июня, кадры падения попали на видео. В Минобороны России заявили, что бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта.

Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Позднее Кобзев сообщил, что члены экипажа Ту-22М3 были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает.