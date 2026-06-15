Авария самолета Ту-22М3 произошла в Иркутской области при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет", - сказали там.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС.