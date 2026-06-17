Суд арестовал мужчину, избившего человека в подмосковной Ивантеевке

В СИЗО отправили мужчину, который избил человека во время ссоры в подмосковной Ивантеевке.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал Х. меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток до 13 августа 2026 года включительно, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел 13 июня. Тогда злоумышленник вступил в конфликт с потерпевшим и ударил его по голове неустановленным предметом. В результате его действий здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

Ранее мужчина по фамилии Саварский до смерти избил знакомую в подмосковной Рузе. Он сделал ей замечание по поводу того, что она много пьет. В связи с этим между ними завязался конфликт. Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его осудили на шесть лет.