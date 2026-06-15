Раскрыто возможное наказание для виновника шокирующего ДТП в Магнитогорске

Водителю, сбившему троих пешеходов на тротуаре в Магнитогорске, грозит длительное лишение водительских прав, крупные штрафы и судебные иски от пострадавших. Адвокат Елена Пономарева в беседе с Рамблером разъяснила, из чего будет складываться наказание для нарушителя и от каких факторов зависит итоговое решение суда.

Напомним, шокирующая авария произошла 13 июня. 42-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, выезжая с парковки задним ходом, совершил наезд на тррих пешеходов в возрасте 18, 19 и 35 лет. После этого виновник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. Двух пострадавших госпитализировали, третьему назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя составлены протоколы за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) и употребление алкоголя после аварии (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ). Также возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ, в рамках которого назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью пешеходов.

Комментируя инцидент, Пономарева подчеркнула, что водитель допустил грубое несоблюдение сразу трех норм административного кодекса, и наказание будет назначаться по совокупности совершенных правонарушений. По ее словам, ключевое значение для определения размера штрафов и сроков лишения прав будут иметь результаты назначенных судебно-медицинских экспертиз.

Из данного сюжета следует, что гражданин совершил очень серьезное административное правонарушение. Предусмотрено наказание за причинение легкого вреда здоровью в виде штрафа в размере до 5 000 рублей либо лишения права управления от года до полутора лет. В случае, если будет установлен средней тяжести вред здоровью, то штраф составляет от 10 000 до 25 000 рублей, а также лицо может быть лишено права управления на срок от полутора до двух лет. За оставление места ДТП предусмотрено лишение прав от года до полутора лет либо административный арест до 15 суток. Кроме того, за невыполнение обязанностей в связи с ДТП — а именно за употребление алкоголя до момента медицинского освидетельствования — нарушителю грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Скорее всего, по совокупности нарушений лицо будет привлечено к ответственности в виде лишения права управления транспортным средством на длительный срок — от полутора лет и выше. Елена Пономарева Адвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры»

Юрист отметила, что окончательную квалификацию действиям водителя даст суд после получения медицинских заключений. Помимо жестких административных санкций и ограничений на госуслуги, автомобилисту придется столкнуться с серьезными финансовыми претензиями со стороны сбитых им людей. Потерпевшие имеют полное право требовать компенсации не только через государственные органы, но и в гражданском порядке. Пономарева обратила внимание на то, что виновнику аварии придется возмещать нанесенный ущерб из собственного кармана.

«Помимо административной ответственности, данный гражданин может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности. Потерпевшими могут быть поданы иски в суд в рамках гражданского судопроизводства о возмещении причиненного вреда здоровью, а также расходов, связанных с восстановлением и реабилитацией. Кроме того, с виновника ДТП может быть взыскан моральный вред в пользу граждан, которые получили травмы в результате аварии».

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