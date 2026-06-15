Завлекающий россиян в терроризм мужчина попался силовикам

В Адыгее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 20-летнему местному жителю, который завлекал россиян в террористическую организацию. Об этом пишет ТАСС.

Молодой мужчина будет под стражей два месяца. Он проходит обвиняемым по делу об участии в деятельности террористической организации.

По версии следствия, юноша был сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации. Он считал себя ее членом и проводил беседы с гражданами России, в которых обосновывал и оправдывал правильность ее деятельности, а также призывал принять в ней участие.

Ранее фанат популярного российского футбольного клуба поддержал террористов и получил срок.