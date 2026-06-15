Жители Тулы рассказали о массированной атаке БПЛА

В ночь на 15 июня Тульский городской округ подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Различные повреждения получили жилые дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. Погибли три мирных жителя, еще трое получили ранения, включая годовалого ребенка. О «ночи ужасов» местные жители рассказали «МК».

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По словам местного жителя Михаила, под удар попала так называемая «Новая Тула».

— Поселки Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский раньше считались пригородом Тулы, а сейчас это уже территория города, — рассказывает Михаил. — Там в основном расположен частный сектор. Я сам живу в Маслово. Подобный массированный налет тяжелых дронов у нас случился впервые. Мы уже привыкли, что за ночь сбивают по два-три украинских беспилотника. А это была «ночь ужасов».

Как говорит наш собеседник, все началось около часа ночи.

— Грохот стоял страшный. Работало ПВО, осколки разлетались, я насчитал в общей сложности около 50 залпов и двадцать три взрыва, а еще были отдаленные раскаты. Мы, грубо говоря, вылетели из дома в одних трусах. Нас Бог миловал, дом не зацепило, даже стекла уцелели. Те, кто оказался в эпицентре, выскакивали из домов, садились в машины и просто мчались в сторону города. Мои знакомые так прыгнули в машину и в чем были уехали в Тулу.

По словам Михаила, электричество сразу вырубили. В Маслово появились пожарные, «скорые».

— В поселке что-то крупное попало в один из домов, он горел, там до восьми утра стояли пожарные, приезжали рядом с нами заправляться водой.

— Где погибли люди?

— Скорее всего, в Маслово, потому что дом там практически весь сгорел, в него, по всей видимости, было прямое попадание. Сын утром проезжал там мимо, дом там весь разваленный, сгоревший. В поселке Ямны тоже осколками беспилотников повредило жилые дома. Там могут быть раненые. Сын проезжал, видел там на Абрикосовой улице выбитые окна в домах, разрушенные кровли и фасады.

Как признается Михаил, у него до сих пор в ушах шум от этих взрывов.

В свою очередь жительница Тулы Оксана поделилась, что взрывы шли сериями по пять-шесть хлопков.

— Интенсивность была страшная, складывалось впечатление, что дроны сбивают ежеминутно, — рассказывает Оксана. — Окна закрыла матрасами и подушками. Было очень страшно, после каждого взрыва сердце уходило в пятки. Еще сирену врубили, собака хуже нее выла. Не спала до 4 утра, руки тряслись. Днем пошла в храм. Что остается? Только молиться и уповать на Бога.

Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, минувшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России было уничтожено в регионе 16 украинских беспилотников.

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Пострадавшие, в свою очередь, получат выплаты в связи с ранениями и утратой имущества.

В связи с произошедшей трагедией в регионе с 15 по 17 июня отменены все развлекательные мероприятия.