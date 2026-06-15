Россиянка приехала в командировку и бесследно исчезла

Жительница Иркутска приехала в командировку в Улан-Удэ и бесследно исчезла. Об этом стало известно изданию Baza в Telegram-канале.

32-летняя россиянка занимается реализацией запчастей для спецтехники и автомобилей.

8 июня она прибыла в столицу Бурятии по работе и пропала. Женщина хотела встретиться с конкретным человеком по долгу службы, но в назначенное время изменила планы — села на рейсовый микроавтобус и уехала в неизвестном направлении. Последний раз ее видели на остановке.

Родственники уверяют, что в прошлом иркутянка никогда так себя не вела. Она постоянно находилась на связи с семьей и рассказывала о каждом своем шаге. Телефон женщины недоступен.

Поиски россиянки идут уже седьмой день, к ним привлекли сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что жительница Нижнего Тагила Свердловской области узнала по фото о смерти пропавшей больше полугода назад дочери.