В Самаре появилась угроза обрушения многоэтажки после пожара

Два человека погибли в результате взрыва и пожара в многоэтажном доме в Самаре.

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Одна из погибших - женщина 1975 года рождения, возраст второго погибшего уточняется. Еще 12 человек пострадали: пятеро из них, в том числе двое детей, находятся в больнице, еще семерым оказана помощь на месте, передает "Интерфакс".

ЧП произошло на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда вечером 14 июня. Пламя быстро распространилось на верхние этажи - горели квартиры в первом подъезде с первого по четвертый этаж. Всего пострадали 24 квартиры, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Обрушились перекрытия между первым и вторым, а также вторым и третьим этажами, сообщили в региональном главке МЧС. Спасателям пришлось приостанавливать работы по ликвидации последствий из-за угрозы обрушения дома.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Причиной ЧП стал, предварительно, взрыв бытового газа. Назначены необходимые экспертизы.

Для жильцов пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в школе №163.