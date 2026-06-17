В Ростове-на-Дону нашли тело новорожденного в мусорном баке

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного в мусорном баке в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В следственный отдел по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в мусорном баке, расположенном вблизи жилого многоквартирного дома, тела новорожденного ребенка без следов насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в заявлении.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.