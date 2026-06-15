В Липецке задержали директора компании за мошенничество с контрактами

Сотрудники полиции задержали в Липецке директора строительной организации по подозрению в хищении более 103 млн рублей в ходе исполнения заказов и муниципальных контрактов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющимся данным, в период с 2021 по 2025 год директор организации, специализирующейся на строительстве и оказании услуг по производству технических работ и монтажу отопительных систем, используя свое служебное положение, совершил ряд хищений денежных средств. Он заключал договоры подряда с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде. Выполнив незначительный объем работ, либо зная, что они производиться не будут, похищал денежные средства", - написала она в "Максе".

Волк добавила, что после перевода контрагентами денег, в том числе на счета подконтрольных ему фирм, мужчина распоряжался ими по своему усмотрению. "Чтобы ввести в заблуждение заказчиков, фигурант предоставлял им фиктивные сведения о проведенных работах или ссылался на возникшие трудности и обещал выполнить условия договора позднее", - пояснила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4, 6 и 7 ст. 159 УК РФ). В жилище подозреваемого и в офисах организации изъята документация, телефоны, жесткие диски, компьютерная техника, два серверных шкафа, обеспечивавших работу локальной сети фирмы и хранение сведений о финансовых операциях.

Следователями наложен арест на личный автомобиль, транспортные средства фирмы, а также на объекты недвижимости, принадлежащие задержанному.