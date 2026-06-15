Названа причина пожара с тремя погибшими детьми в российском регионе

В Башкирии официально названа причина трагического пожара, который унес жизни троих малолетних детей в Салаватском районе. Как сообщил председатель Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на совещании в правительстве республики, возгорание произошло из-за аварийной работы электропроводки. Эта предварительная версия стала основной после осмотра места происшествия специалистами, сообщает ТАСС.

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Напомним, что страшный пожар произошел днем 10 июня в частном деревянном доме, расположенном в селе Новые Каратавлы Салаватского района. К моменту прибытия пожарных расчетов строение было уже полностью охвачено огнем. В ходе тушения и разбора завалов спасатели обнаружили тела троих детей. Погибшими оказались девочки и мальчики 2015, 2016 и 2020 годов рождения. В момент возгорания дети находились в доме совершенно одни, без присмотра взрослых.

Родители погибших детей в момент ЧП отсутствовали, по предварительной информации, они отлучились по своим делам, оставив малолетних без надзора. Это обстоятельство станет предметом отдельного разбирательства со стороны органов опеки и следствия.

По факту гибели трех несовершеннолетних Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.