Китайская альпинистка погибла при спуске с К2 после успешного восхождения

Китайская альпинистка Гуань Цзин погибла во время спуска с вершины К2 второй по высоте горы планеты. Женщина попала под камнепад на участке маршрута между первым промежуточным и базовым лагерями на маршруте через отрог Абруцци. Незадолго до этого, 15 июня, она в составе группы из более 30 человек успешно достигла вершины.

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Данный отрезок маршрута считается одним из наиболее опасных из-за высокой вероятности схода камней. Сейчас участники экспедиции продолжают поиски тела погибшей. Об этом сообщает The Tourism Times.

К2, также известная как Чогори, расположена в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая. Ее высота составляет 8614 метров, что делает ее второй по высоте вершиной мира после Эвереста.

Ранее, в мае, телеведущая и блогер Виктория Боня отказалась от восхождения на К2, сообщив о своем решении со слезами на глазах.

Ранее в Йемене погиб альпинист по прозвищу «Человек-паук. Мужчина сорвался в кратер спящего вулкана Дамт-эль-Дале, заполненный сернистой водой. Он приобрел известность благодаря видеороликам, на которых он занимался альпинизмом в опасных горных районах. «Человек-паук совершал восхождения без необходимого снаряжения, страховки и даже обуви, постоянно рискуя своей жизнью.

До этого первая россиянка покорила Эверест без кислорода. 41-летняя Николь Ковальчук супруга известного хоккеиста Ильи Ковальчука. На ее счету все 14 горных вершин мира, превышающих восемь тысяч метров. Кроме того, помимо Эвереста, без кислорода она поднялась еще и на непальскую гору Манаслу высотой 8163 метра.