В Москве задержали мужчину, планировавшего сбыть 22 килограмма кокаина

Силовики задержали в Москве мужчину, который планировал сбыть более 22 килограммов кокаина и мефедрона. Наркотики нашли у него дома и в гараже. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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— В арендованной им квартире на Днепропетровской улице столицы оперативники обнаружили более 600 граммов порошка, предположительно, кокаина и мефедрона. В гаражном боксе, которым пользовался злоумышленник, полицейские изъяли 40 вакуумных упаковок, спрессованный брикет и 25 свертков c такими же веществами общим весом 22 килограмма, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Часть наркотиков отправили на экспертизу. Ее результаты подтвердили, что запрещенным веществом является кокаин. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. По решению суда его отправили в СИЗО.

До этого в столице задержали двух закладчиков, которые планировали сбыть 1,5 килограмма метадона. Мужчины забрали наркотики из тайника и поехали в Москву. Их поймали на улице Вертолетчиков. Кузьминский районный суд заключил обоих злоумышленников под стражу.