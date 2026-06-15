Баня беглого украинского олигарха загорелась в Подмосковье

В подмосковном поселке Назарьево произошел пожар в бане на территории поместья украинского олигарха Сергея Курченко, объявленного в розыск МВД Украины. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили очевидцы.

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— Пожар случился на территории поместья в коттеджном поселке Назарьево. Перед появлением огня слышали громкий хлопок, после чего над участком за белым забором поднялся столб дыма, — пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Предварительно, пожар не затронул жилой дом. Сам Назаренко якобы находился у себя на участке вместе с девушкой. Информации о пострадавших не поступало.

В феврале этого года пожар произошел в одной из бань деревни Мелихово в Подмосковье. В результате возгорания скончался заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе.