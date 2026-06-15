В ФСБ заявили о вскрытии мошеннической схемы приобретения акций компаний РФ

Федеральная служба безопасности обвинила пять человек из руководства европейского брокера Mind Money в мошенничестве с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний. Общая сумма ущерба, по словам представителя службы, составляет 7 млрд рублей, передает «Интерфакс».

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Трое подозреваемых из числа руководства Mind Money заключены под стражу, в отношении двоих вынесено постановление о назначении домашнего ареста.

В нарушение антисанкционного законодательства подозреваемые получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались на зарубежных фондовых рынках (депозитарные расписки – FM). Затем злоумышленники вступили в сговор с российским брокером «Инвестиционная палата» и «используя поддельные документы, осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере», говорится в сообщении ведомства.

В начале июня Лефортовский районный суд арестовал гендиректора «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и главу инвесткомпании Mind Money Юлию Хандошко по подозрению в мошенничестве. Подробности дела с тех пор не раскрывались.