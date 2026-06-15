В Курской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали шесть человек

В Курской области за сутки в результате атак ВСУ пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В результате атак пострадали 6 человек. В деревне Гирьи Беловского района - 74-летняя женщина, в слободе Белой - 42-летний мужчина, 16-летняя девушка и ее мама (у 40-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма), в селе Дурово Рыльского района - 35-летний мужчина, в Рыльске - 58-летний мужчина. Все раненые, кроме мужчины из села Дурово, госпитализированы в Курскую облбольницу. Желаю скорейшего выздоровления - наши врачи сделают для этого все необходимое", - написал он в "Максе", добавив, что погибших в результате атак за сутки нет.

Отмечается, что в Рыльском районе в результате атак ВСУ сгорел частный дом, также повреждены два автомобиля и еще один дом. В Беловском районе повреждены автомобили, домовладения, магазин.

Глава региона сообщил, что всего за сутки сбито 93 украинских беспилотника различного типа. 96 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам Курской области. 27 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.