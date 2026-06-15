Акула напала на мужчину на территории военно-морской базы

В США мужчина стал жертвой акулы на территории военно-морской базы во Флориде. Об этом сообщает Daily Mail.

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Инцидент произошел в американском городе Панама-Сити в понедельник, 8 июня, в 11:45 утра прямо у берега, где находится Центр военно-морских вооружений. Гражданский сотрудник центра вместе с коллегой решил поплавать с маской и трубкой во время обеденного перерыва. В воде на него внезапно напала акула, Нападение произошло на глазах у очевидцев и попало на видео. В ролике, который быстро разлетелся по соцсетям, видно, как пострадавший отчаянно борется за жизнь и кричит «помогите», пока в воде мелькает акулий плавник.

Спасателям удалось вытащить мужчину из воды, но его руки были серьезно повреждены. В звонке в службу 911 свидетель ответил на вопрос диспетчер о том, оторваны ли конечности: «Рука есть, но ее как бы нет». Пострадавшего в критическом состоянии доставили в местную больницу. Его личность не раскрывается.

Это уже второе нападение акулы на побережье Флориды за последнюю неделю. Биологи объясняют, что в это время года акулы мигрируют в прибрежные воды, чтобы обзавестись потомством потомство. Они рекомендуют избегать мутной воды и плавания на рассвете и закате, когда хищники могут принять человека за добычу. Командование базы не комментировало, разрешены ли сотрудникам заплывы на территории режимного объекта.

Ранее сообщалось, что на Гавайях, США, 38-летний мужчина пережил нападение акулы. Хищная рыба набросилась на серфера, когда тот отплыл от берега на доске.