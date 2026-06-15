В машине такси обнаружили тела мужчины и женщины

В Мумбаи полиция расследует двойное убийство таксиста и его пассажирки, чьи тела с колотыми ранами были найдены в припаркованной машине. Ключевой уликой стали слова 30-летнего водителя Ганеша Шинде, сказанные другу незадолго до трагедии: «Либо она, либо я», - пишет Times of India.

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По данным следствия, убитая женщина на протяжении нескольких месяцев шантажировала таксиста и вымогала у него деньги. Отношения между ними начались около трёх месяцев назад после случайного знакомства, и даже сестра Шинде была в курсе их романа. Недавно женщина заблокировала номер мужчины, что вызвало у него сильный гнев и эмоциональный срыв.

Полиция считает, что жертва была убита первой, после чего Шинде, вероятно, покончил с собой. О преступлении стало известно благодаря четырёхлетнему сыну женщины, который находился в машине и рассказал родственникам о случившемся.

В настоящее время правоохранительные органы изучают переписку и финансовые транзакции между погибшими, чтобы восстановить полную картину событий. Расследование продолжается, и полиция не исключает версию о том, что к делу могут быть причастны третьи лица.