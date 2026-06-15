Три женщины и ребенок попали под поезд, спасаясь от пожара

В индийском штате Мадхья-Прадеш произошла трагедия: четверо пассажиров, включая трёх женщин и ребёнка, погибли, выпрыгнув из остановившегося поезда и попав под состав на соседнем пути. Инцидент случился поздно вечером в субботу в округе Морена, - пишет Times of India.

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Паника началась из-за слухов о возгорании в одном из вагонов без мест поезда «Удайпур», следовавшего из Гвалиора. Охваченные страхом люди в спешке покинули вагоны и столпились на путях. В этот момент по соседней ветке на высокой скорости двигался поезд «Паталкот Экспресс» в сторону Дхолпура.

По предварительным данным, вышедшие на рельсы не заметили приближающийся состав, что привело к гибели людей на месте. На место происшествия оперативно прибыли железнодорожные службы и полиция. Власти начали процесс опознания жертв и информирования их семей.

Расследование направлено на выяснение причин возникновения паники и распространения ложных слухов о пожаре. Железнодорожная администрация изучает обстоятельства, которые привели к этой аварии.

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