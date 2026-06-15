У отравившейся на Бали россиянки констатировали смерть мозга

Туристка из России впала в глубокую кому после употребления алкоголя на индонезийском курорте Бали, семья пострадавшей отказывается сдаваться и требует дополнительных медицинских обследований.

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Медики на индонезийском острове диагностировали гибель головного мозга у россиянки Анны, которая предположительно отравилась метанолом, передает РИА «Новости».

Девушка прилетела на отдых 31 мая, а первого июня почувствовала резкое ухудшение самочувствия после дегустации местного вина.

Пациентку экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, вскоре она впала в кому. Врачи заподозрили сильную интоксикацию суррогатным алкоголем, тогда как близкие пытались организовать санитарную эвакуацию на родину.

«Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз – смерть мозга», – отмечается в сообщении организаторов сбора средств на лечение.

Подобные известия стали тяжелым ударом для матери туристки. Несмотря на это, родственники приняли решение провести дополнительные процедуры, включая компьютерную томографию с контрастом, чтобы использовать все шансы на спасение.

Сейчас перед клиникой образовался крупный долг, который продолжает расти каждый день. На данный момент неравнодушные люди пожертвовали на спасение соотечественницы около 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, туристка из России впала в кому на индонезийском острове Бали после употребления местного вина.