Выросло число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Самаре

Число погибших в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре увеличилось до двух, еще пять человек, включая двоих детей, находятся в больнице. Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 14 июня в Самаре в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, из-за которого в жилых помещениях начался пожар. При пожаре погибли два человека. Также госпитализировали пять человек, в их числе двое несовершеннолетних. Еще семи гражданам оказана медицинская помощь на месте происшествия.