В Приамурье суд снизил срок гражданке Китая по делу о контрабанде

Амурский областной суд пересмотрел приговор гражданке Китая, осужденной за попытку вывоза из России крупной партии незадекларированных шкур соболя и шиншиллы. Как сообщили в пресс-службе судов Амурской области, наказание было смягчено после признания явки с повинной обстоятельством, снижающим степень ответственности.

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Согласно материалам дела, в октябре прошлого года женщина пыталась пересечь государственную границу в Благовещенске. При досмотре у нее обнаружили 1037 шкур соболя и шиншиллы, не указанных в таможенной декларации. Стоимость изъятого товара оценили в 4,8 миллиона рублей.

После возбуждения уголовного дела гражданка КНР добровольно дала признательные показания и оказала содействие следствию. В частности, она сообщила о своей осведомленности относительно незаконного характера перевозимого груза, а также рассказала о человеке, который передал ей сумки для транспортировки через границу.

В феврале 2026 года Благовещенский городской суд назначил женщине наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако защита обжаловала приговор.

Изучив доводы сторон, апелляционная инстанция пришла к выводу, что явка с повинной должна быть учтена как смягчающее обстоятельство. В результате срок наказания был сокращен до трех лет колонии общего режима.

В остальной части судебное решение осталось без изменений. Изъятые 1037 шкур соболя и шиншиллы обращены в доход государства. Апелляционное определение вступило в законную силу.

Как отметили в суде, активное содействие расследованию стало одним из ключевых факторов, повлиявших на пересмотр первоначального наказания и смягчение приговора в апелляционной инстанции.