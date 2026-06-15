В МВД назвали три основных признака мошенничества

Срочность, создание ситуации для волнения и требование никому ничего не говорить являются основными признаками мошенничества. Об этом в интервью ТАСС на тему проекта "Перезвони сам" сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"В принципе основные признаки мошенничества: так называемая срочность, волнение, [требование] никому ничего не говорить. Это признаки, которые не меняются на протяжении большого промежутка времени. Я думаю, что они и останутся у мошенников, так как другой схемы работать с психологией человека еще не придумано, ее просто нет", - сказал он.

Васенин пояснил, что мошенничество начинается со звонка на мобильный телефон или переписки в мессенджере. Жертве сообщают о том, что она оказалась в сложной ситуации, из нее нужно выйти срочно, при этом никому ничего не говоря. "То есть мошенник сначала заставляет вас волноваться, это основной признак", - отметил начальник пресс-службы.

Например, по его словам, это может быть звонок с сообщением о том, что родственник человека попал в беду либо обвинение его в преступлении. "В дальнейшем, вот именно на фоне волнения, вас заставляют подвести, сделать те действия, которые позволят вам отдать свои денежные средства", - рассказал Васенин.

В 2022 году правительством Москвы совместно с Главным управлением МВД России по Москве был создан информационный онлайн-проект "Перезвони сам".

Он помогает жителям столицы уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества. На сайте проекта размещены памятки и рекомендации, приводятся примеры реальных случаев мошенничества. Каждый сможет найти в проекте нужную ему информацию.