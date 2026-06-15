В украинской столице загорелась Киево-Печерская Лавра, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора», — уточнил градоначальник.

Ранее Кличко сообщил, что в Киеве 140 тысяч абонентов остались без света в результате повреждения линий электропередач.

В ночь на 15 июня началась массированная атака по Украине, ракеты «Циркон» и ударные дроны «Герань» атаковали Киев. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», применены баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты и дроны.