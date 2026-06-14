Выдвинута новая версия пропажи Усольцевых

Почти 9 месяцев назад в тайге Красноярского края бесследно пропала семья Усольцевых, и с тех пор их следов обнаружить не удалось. Свое мнение о возможных причинах исчезновения высказал красноярский охотник Виктор Маягачев.

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Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время короткого похода в районе поселка Кутурчин. Они оставили автомобиль на окраине и ушли в лес, после чего связь с ними прервалась.

По данным следствия, основной остается версия несчастного случая. При этом рассматривались и другие варианты, включая встречу с дикими животными или возможный выезд за пределы страны. По словам очевидцев, в день исчезновения семья была легко одета, однако позже в районе резко ухудшилась погода.

Поиски, возобновленные в мае 2026 года, пока не дали результатов. Охотник предположил, что семья могла сойти с тропы и заблудиться, а при отсутствии навигации уйти на значительное расстояние вглубь тайги. Он также отметил, что туристам необходимо обязательно брать с собой средства ориентирования даже при коротких выходах в лес, передает Аif.ru.

10 июня стало известно, что поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых приостановили. Это сделали, чтобы специалисты могли проанализировать результат проделанной работы. При этом во время поисков добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт» обнаружили обломок палки для скандинавской ходьбы.