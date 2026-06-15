Стало известно о гибели человека при хлопке газа в многоэтажке в Самаре

51-летняя женщина погибла в пожаре в многоэтажке в Самаре, число пострадавших выросло до 13. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на данные МЧС РФ.

Вечером 14 июня на улице XXII Партсъезда в Самаре произошел хлопок бытового газа в многоэтажке, в результате чего пострадали 24 квартиры.

Kp.ru пишет, что госпитализированы двое мужчин 38 и 43 лет. Еще 10 пострадавшим, среди которых двое несовершеннолетних, направили на амбулаторное лечение. Сотрудники МЧС спасли семь человек из пожара.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за хлопка газа. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. Для жителей поврежденных квартир организовали пункт временного размещения в школе №163.