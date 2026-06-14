Известный певец погиб в авиакатастрофе

Американский певец Оливер Три (настоящее имя — Оливер Три Никелл) погиб в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро. Ему было 32 года. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на местную полицию.

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Уточняется, что 14 июня в небе над районом Рекрейо дос Бандейрантес столкнулись два вертолёта. В одном находились пять человек, во втором — только пилот. Все шестеро погибли.

Среди жертв — сам Оливер Три, аргентинский видеоблогер Гаспар Прим (известный как Гаспи, почти 7,5 млн подписчиков) и ещё двое пассажиров. Пилотами были Александр Соуза и Чарльз Марсийак. Очевидцы сообщают, что один из вертолётов упал на парковку с электромобилями, после чего вспыхнул пожар — сгорело не менее двадцати машин.

Три находился в Рио в рамках мирового тура. Всего неделю назад он выступал в Сан-Паулу. У него почти 20 миллионов подписчиков в соцсетях и более 11 миллионов слушателей на Spotify. Последний сторис в Instagram (запрещён в РФ) был опубликован накануне — на нём певец был в студии с другими музыкантами.

Полиция и авиационные власти Бразилии выясняют причины трагедии.

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