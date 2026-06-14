Землетрясение вытолкнуло дно океана

Мощное землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Филиппины в начале недели, привело не только к многочисленным жертвам, но и к масштабной трансформации береговой линии острова Минданао. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти, стихия подняла морское дно на два метра.

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Катаклизм спровоцировал серьезные изменения ландшафта в провинции Сарангани. Согласно заявлению регионального отделения министерства окружающей среды, океан отступил, в результате чего береговая линия расширилась на 200 метров. Огромные участки коралловых рифов и пласты морских водорослей, ранее скрытые водой, оказались обнажены.

В муниципалитете Глан ситуация стремительно ухудшается. Оставшиеся без воды кораллы и прочие представители подводной фауны начали массово погибать. Информация об этом появилась на странице ведомства в социальной сети.

По данным на 12 июня, количество погибших в результате серии подземных толчков достигло 55 человек, еще 38 числятся пропавшими без вести, пострадали более 1,1 тысячи человек . Разрушены тысячи жилых домов, нарушено энергоснабжение в десятках городов, спасательные службы продолжают разбор завалов.