Охранники известного московского ночного клуба избили посетителя

В Москве произошел инцидент с участием охранников известного ночного клуба, в результате которого был избит 19-летний посетитель Александр. Об этом пишет «112».

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По словам матери пострадавшего, рано утром парень выходил из заведения, когда один из секьюрити дернул его за рукав. В ответ на это Александр сделал то же самое, что вызвало агрессию со стороны охраны.

Охранник предложил молодому человеку «выйти по-пацански», однако вместо этого на Александра набросились несколько сотрудников.

Мать также сообщила, что её сына били по голове и душили. В панике, когда у парня начал садиться телефон, он успел позвонить своей маме, чтобы вызвать полицию и скорую помощь.

Медики прибыли быстрее и доставили Александра в больницу, где ему диагностировали гематомы.

Мужчина намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением о нападении.

Кроме того, в социальных сетях пользователи начали активно обсуждать агрессивное поведение охраны клуба, указывая на случаи нападения на гостей и использование перцового баллончика против тех, кто им не нравится.

Ранее сообщалось, что в Брянске в частном детском саду годовалый ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение мозга. По словам матери, инцидент произошёл во время прогулки: её сын Саша упал с горки.