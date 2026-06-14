Охранники известного московского ночного клуба избили посетителя
В Москве произошел инцидент с участием охранников известного ночного клуба, в результате которого был избит 19-летний посетитель Александр. Об этом пишет «112».
По словам матери пострадавшего, рано утром парень выходил из заведения, когда один из секьюрити дернул его за рукав. В ответ на это Александр сделал то же самое, что вызвало агрессию со стороны охраны.
Охранник предложил молодому человеку «выйти по-пацански», однако вместо этого на Александра набросились несколько сотрудников.
Мать также сообщила, что её сына били по голове и душили. В панике, когда у парня начал садиться телефон, он успел позвонить своей маме, чтобы вызвать полицию и скорую помощь.
Медики прибыли быстрее и доставили Александра в больницу, где ему диагностировали гематомы.
Мужчина намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением о нападении.
Кроме того, в социальных сетях пользователи начали активно обсуждать агрессивное поведение охраны клуба, указывая на случаи нападения на гостей и использование перцового баллончика против тех, кто им не нравится.
Ранее сообщалось, что в Брянске в частном детском саду годовалый ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение мозга. По словам матери, инцидент произошёл во время прогулки: её сын Саша упал с горки.