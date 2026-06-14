Томского подростка увезли в состоянии клинической смерти из-за смартфона

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Школьник из Томской области получил тяжелые травмы из-за телефона, который заряжался в ванной комнате. Его удалось спасти благодаря своевременным действиям отца. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает «112».

По предварительной информации, 13-летний подросток находился дома один, когда решил принять душ и взял с собой смартфон, подключенный к зарядному устройству. В какой-то момент устройство упало в воду, после чего мальчик получил удар электрическим током.

Когда родители вернулись домой, они обнаружили сына без сознания. Отец вызвал бригаду «скорой» и начал оказывать первую помощь до приезда медиков.

Подростка увезли в больницу в состоянии клинической смерти, врачи борются за его жизнь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает Telegram-канал.

Ранее два человека погибли в результате удара электрическим током в фонтане в Татарстане. Инцидент произошел на территории кафе в Спасском районе.