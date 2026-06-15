В Югре площадь лесных пожаров достигла почти 900 га

Спасатели в Ханты-Мансийском автономном округе тушат семь лесных пожаров на общей площади 844,1 га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов округа.

По данным на 14 июня, в Югре действовали семь лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском, Кондинском, Белоярском и Ханты-Мансийском районах на площади 238,2 га, из которых 2 были локализованы на площади 15,9 га.

"По данным на 09:00 (07:00 мск) 15 июня в регионе действуют 7 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 844,1 га, из которых один локализован на площади 71 га. В тушении задействованы 133 человека, а также авиатехника для доставки работников к месту пожаров. Ландшафтные пожары отсутствуют", - сказано в сообщении.

Всего в 2026 году в Югре ликвидировали 25 ландшафтных возгораний на площади 1 698,26 га и 94 лесных пожара на площади 2 965,94 га. На территории региона с 25 апреля установлен пожароопасный сезон.