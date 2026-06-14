В Перми группа подростков с цепями и прутьями напала на мужчин

В Перми подростки жестоко избили двух мужчин на уличном перекрестке. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Свердловском районе Перми.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что в Свердловском районе города Перми несовершеннолетние нанесли удары двум местным жителям. Потерпевшим оказана медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Канал 112 передает версию одного из пострадавших. Он сообщил, что стоял на перекрёстке Революции и Островского со своим другом. Мужчины разговаривали, и в этот момент на них «налетели 5–7 подростков». Они были вооружены цепями и металлическими прутьями.

Мужчины пытались отбежать, но подростки их догнали, сбили одного с велосипеда, и толпой стали избивать.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Личности фигурантов устанавливаются.