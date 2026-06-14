Тело нашли в ванной: загадочная смерть русской девушки-диджея в Индии

В Индии на популярном горном курорте Касоль, штат Химачал-Прадеш, обнаружено тело 28-летней российской девушки-диджея Дарьи К. из подмосковного Хотьково. Об этом пишет Shot.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла в гостевом доме, где она остановилась у подруги, приехав на музыкальный фестиваль Back in the Mountains.

Знакомая Дарьи обнаружила её без сознания в ванной комнате. Девушка сразу же попыталась оказать первую помощь и вызвала скорую, однако Дарья скончалась до прибытия медиков.

Тело доставили в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы. Точная причина смерти пока не установлена, но среди основных версий рассматриваются передозировка наркотиками, а также смешение запрещённых веществ с алкоголем или злоупотребление снотворным.

Полиция штата Химачал-Прадеш начала расследование, а Посольство РФ в Индии выясняет все обстоятельства произошедшего.

В связи с трагедией концерт, на котором должна была выступить Дарья, был отменён.

По имеющейся информации, Дарья последние месяцы жила на Бали и Гоа, где выступала с диджей-сетами.

Знакомые также сообщают, что в свою последнюю ночь она провела время с немецким художником, который приехал на фестиваль. В ближайшее время его могут допросить в рамках расследования.

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